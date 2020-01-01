Усик: Знайшов нормального тренера, коли став чемпіоном світу

Обов'язковий претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) задоволений співпрацею з нинішнім тренером - Юрієм Ткаченком.

Про це він заявив в інтерв'ю власному You-Tube каналу USYK17.

"Чому у мене так часто змінюється команда? Це просто пояснити. Зібрати професійну команду, яка буде з тобою на протязі довгого часу - це дуже складно. Я знайшов тренера, нормального боксерського тренера тільки після того, як став абсолютним чемпіоном світу. Я не беру таких людей, як Анатолій Миколайович Ломаченко, Сергій Юрійович Лапін, які всю кар'єру зі мною.

А ось з Юрієм Івановичем Ткаченко ми почали працювати, коли я до Белью готувався. Хоча ми і в любителях з ним працювали. Уявляєте, скільки часу потрібно було, щоб його знайти? А він тут був, поряд, ми бачилися, спілкувалися, зідзвонювалися. Всьому свій час", - сказав Усик.