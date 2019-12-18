Боксерські організації WBO і IBF мають визначитися, який пояс має першим захищати чемпіон світу у суперважкій вазі WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Моє питання до боксерських організацій полягає в тому, хто буде першим. Будь ласка, поговоріть між собою і скажіть нам, хто перший. Ми не хочемо робити титул вакантним. Ми впевнені, що не зобов'язані звільняти пояс. Якщо ти об'єднаний чемпіон світу, то повинен бути визначений графік захистів.

Я знаю, що згідно з графіком IBF повинна бути першою, але, можливо, нам не вдасться домовитися з Пулєвис. Ймовірно, замість цього ми поб'ємося з Усиком. У Олександра є варіант провести бій з Чісорою, а потім битися з переможцем бою Джошуа - Пулєв.

Якщо організації поміняються місцями, і нам скажуть, що спочатку треба захищати титул WBO, Джошуа буде битися з Усиком. Для нього не проблема вийти проти будь-якого суперника. Ентоні не хоче втрачати пояс. Найбільше він бажає стати абсолютним чемпіоном. Втрата титулу спустошить його", - розповів Гірн.