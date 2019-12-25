Кубинського боксера застрелили у США після поєдинку

Боксер посварився з напарником на фермі під час забою свиней

Кубинський суперваговик Йендріс Родрігес Вальдеc був застрелений 23 грудня у Маямі.

Про це повідомляє Morning's Boxing Gym.

Варто відзначити, що напередодні - на вихідних - 30-річний боксер провів свій останній бій в кар'єрі проти Дрю Дуеллі, який завершився внічию. Его професійний рекорд в кар'єрі склав 2-7-1.

У Вальдеса стався конфлікт з напарником, з яким він підробляв на фермі. Під час забою свиней на Різдво двоє посварилися, після чого напарник Вальдеса вдався до вогнепальної зброї, смертельно поранивши Вальдеса.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.