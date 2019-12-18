Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN

Чемпіон WBA в середній вазі Сауль Альварес визнаний кращим боксером нинішнього року за версією американського спортивного телеканалу ESPN.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Найкращі боксери 2019 року за версією ESPN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Менні Пакьяо (Філіппіни)

3. Еррол Спенс (США)

4. Джош Тейлор (Великобританія)

5. Деонтей Вайлдер (США)

"Я дуже вдячний за це визнання. Це всього лише крок у моїй кар'єрі, в моїй історії.

Я вас прошу, це набратися терпіння, тому що Канело увійде в історію. Я гарантую", - прокоментував рішення Альварес.