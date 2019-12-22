Ломаченко: Іноді мені смішно від того, що говорить батько Лопеса

Чемпіону світу за версіями WBA, WBC, WBO в легкій вазі Василю Ломаченку (14-1, 10 КО) смішно від трешу з боку батька чемпіона IBF Теофімо Лопеса.

Про це українець заявив в інтерв'ю LOMA Official TV.

"Іноді мені смішно від того, що він говорить. Іноді це зачіпає самолюбство, а потім розумієш, що собаки гавкають - караван іде.

Поєдинок відбудеться. Значить вони були на правильному шляху: вони хотіли отримати поєдинок - вони його отримали. Але тепер головне. Як нас вчили батьки - за все, що ти сказав, ти повинен нести відповідальність. Ти обов'язково повинен це виконати. Зараз настане момент істини для них.

Я впевнений, що вони не знають і не думають. Вони не зраджують цьому значення, а у мене є величезне бажання боксувати, вийти з ним на ринг. Побачимося в квітні", - зазначив Ломаченко.