Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні

Для об'єднання титулів українцю потрібно завоювати пояс IBF

Промоутер американця Боб Арум впевнений, що в разі перемоги Лопеса над Коммі бій з Ломаченком за 4 титули відбудеться вже навесні.

Про це він заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Якщо Тео перемагає Коммі, то тут же будемо організовувати бій Лопес - Ломаченко за об'єднання титулів. Думаю, Лопес здолає Коммі. Якщо Лопес перемагає, то березень/квітень - плануємо поєдинок з Ломаченком. Такий план, але подивимося, як складеться бій Лопес - Коммі", - сказав Арум.

Якщо так все складеться, то у Ломаченка після перемоги над Люком Кемпбеллом не буде проміжного бою перед поєдинком з об'єднанням титулів.

Раніше, Джошуа вказав причину поразки від Руїса у першому поєдинку.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Ломаченко заробив у 2019 році.