Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF

Джерело - Чемпіон.
Американець Теофімо Лопес - новий чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі.
У титульному поєдинку Лопес накаутував ганця Річарда Коммі, якмий володів титулом.
На самому початку 2 раунду американець відправив суперника у важкий нокдаун, проте Коммі зміг продовжити бій. Але вже в наступній атаці Лопес просто знищив Коммі серією шалених ударів і рефері зупинив поєдинок. Другий раунд тривав усього 1 хвилину та 14 секунд.
¡No puede faltar el GRAN FESTEJO de Teofimo! 🙌#CommeyLopez #TRxESPN— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) December 15, 2019
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