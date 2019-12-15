Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF

Джерело - Чемпіон.

Американець Теофімо Лопес - новий чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі.

У титульному поєдинку Лопес накаутував ганця Річарда Коммі, якмий володів титулом.

На самому початку 2 раунду американець відправив суперника у важкий нокдаун, проте Коммі зміг продовжити бій. Але вже в наступній атаці Лопес просто знищив Коммі серією шалених ударів і рефері зупинив поєдинок. Другий раунд тривав усього 1 хвилину та 14 секунд.