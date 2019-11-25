У президента України Володимира Зеленського немає брудного досвіду, як у решти колишніх політиків.

Про це розповів український боксер Владислав Сіренко (13-0, 10 КО).

"Яка моя точка зору щодо того, що в Україні останні президентські вибори виграв не політик, а шоумен і актор Володимир Зеленський? У тій ситуації, в якій опинилася наша країна, вже важко сказати, що краще, а що гірше. Однак, як і будь-який громадянин України, я вірю в світле майбутнє України і бажаю їй такого. Сподіваюся, що Зеленський зможе реалізувати те, що він говорив до виборів.

Мені його передвиборні слова здалися промінцем світла. Можливо, те, що він прийшов не з політики - добре. Значить, у нього немає цього брудного досвіду, як у багатьох колишніх політиків. Тому в обранні шоумена Зеленського президентом все ж бачу більше позитиву, ніж негативу. Вважаю його новим поколінням, яке зможе переграти все в кращу сторону для нашої країни", - розповів Сіренко.