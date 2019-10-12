У Карслруе відбувся поєдинок за титул Eurasian Boxing Parliament в суперважкій вазі між непереможеним українцем Владиславом Сіренком (13-0, 12 КО) та італійцем Айваном Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

Бій завершився нокаутом вже в першому раунді. Берардіно зважився на агресивний бокс проти українця, але Сіренко виявився готовим до такого розвитку подій. Владислав притиснув суперника до канатів і обрушив на нього серію ударів, один з яких потрапив у щелепу італійцеві. Від такого Берардіно відійти не зумів - дострокова і впевнена перемога Сіренка.