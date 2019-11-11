Джуда: Ломаченко та його люди вирішили обійти Хейні

Український боксер Василь Ломаченко зараз не бажає битися з Девіном Хейні.

Про це екс-чемпіон світу Заб Джуда заявив в інтерв'ю EsNews.

"Кажуть, що Девіна Хейні просунули до статусу чемпіона світу. Дивіться, яка ситуація з Девіна Хейні. Ви не можете критикувати його за це. Чемпіон і його люди вирішили, що хочуть обійти його. Вони захотіли закрити ситуацію, коли вони залишаться чемпіонами і зможуть обійти Девіна Хейні. Вони прийшли до цього лайна - "франчайзинговому" чемпіону. Люди, які дійсно в темі, розуміють, що сталося. Круто. Нам це по барабану. Девін Хейні зараз 20 років. Він чемпіон світу з причини того, що чемпіон залишив титул. Потрібно віддати йому належне за це.

Я не думаю, що Ломаченко думає про Хейні. Я не думаю, що він його боїться. Я просто вважаю, що зараз, очевидно, не той час, щоб битися з ним. Девін Хейні - молода швидка машина. Ломаченко не дурний хлопець. У нього багато аматорського досвіду. Він знає, якщо він вийде проти неправильного хлопця в неправильний вечір, все це лайном закінчиться", - зазначив Джуда.