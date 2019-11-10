Хейні кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) успішно провів свій перший захист титулу, здолавши Альфреда Сантьяго (12-1, 4 КО) одноголосним рішенням суддів. Таким чином він довів всьому світу, що гідний пояса чемпіона.
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У коментарі Sky Sports сказав сам боксер.
"Мені здається, що я вивихнув плече під час бою. Однак я показав, що є справжнім чемпіоном. Цей бій стане для мене хорошим досвідом, я буду рухатися далі.
У 2020 році я хочу битися з топовими боксерами, мене цікавлять всі володарі чемпіонських титулів. Я битимусь проти Ломаченка або Гарсії. Це будуть чудові поєдинки. Я готовий до боїв з ними.