Хейні кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) успішно провів свій перший захист титулу, здолавши Альфреда Сантьяго (12-1, 4 КО) одноголосним рішенням суддів. Таким чином він довів всьому світу, що гідний пояса чемпіона.

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У коментарі Sky Sports сказав сам боксер.