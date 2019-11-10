Хейні впевнено захистив чемпіонський титул

Джерело - Чемпіон.

20-річний Девін Хейні (24-0, 17 КО) успішно провів свою перший захист титулу WBC в легкій вазі. Американець завдав першої поразки в профі-кар'єрі домініканцю Альфреду Сантьяго (12-1, 4 КЗ), не залишивши тому жодних шансів на чемпіонство.

Хейні перевершував суперника у швидкості і точності - майже всі його акцентовані удари влучали в ціль. У п'ятому раунді Девін Хейні відправив суперника на канвас, але добити не зумів. Американець трохи підвищив темп і щільність бою в 7-му раунді, але опонент тримався.

Поєдинок відбувався всі 12 раундів і завершився одностайними 120-107 на користь чинного чемпіона світу.

Нагадаємо, Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P.