Об'єднавчній поєдинок між Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) та Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО) відвідали 3 283 глядача.

Про це повідомив журналіст PhillySportsNetwork Девід Маландрі-молодший.

Бій відбувався в Центрі Ліакурасе в Філадельфії. Цей комплекс розрахований на 10 200 місць.

Attendance for IBF Champion Artur Beterbiev vs WBC Champion Oledsandr Gvozdyk Title Unification Fight at @LiacourasCenter was 3,283 #Boxing #BeterbievNail #BeterbievGvozdyk pic.twitter.com/YpMdOa1jf4