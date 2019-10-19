Гвоздик - Бетербієв: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Усе! Гвоздик поступився Бетербієву! Росіянин тричі поклав у нокдаун українця.

9-й раунд: Бетербієв активізувався! Гвоздик пропустив купу ударів і ледь вистояв, стає боязно за українця.

8-й раунд: На зустрічних курсах діють бійці, все може завершитися в наступних раундах.

7-й раунд: Дуже рівний бій. Гвоздик провів серію точних ударів, але Бетербієв також наніс чимало ударів українцю.

6-й раунд: Потужний удар пропустили обидва бійці, а Гвоздик за декілька секунд до гонга опинився на колінах, але й тут нокдауну не було. Просто поклав руку на українця Бетербієв.

5-й раунд: Бетербієв знову активно почав, але Гвоздик гідно відповів. Досить спокійний раунд, але здалося, що українець був трохи активніший.

4-й раунд: За проханням Тедді Атласа Гвоздик намагається тримати дистанцію, але Бетербієв дуже активно діє. Має цей раунд піти в актив росіянину.

3-й раунд: На початку Гвоздик провів класну атаку з потужними ударами, але наприкінці ситуація в раунді трохи вирівнялася.

2-й раунд: Уже в активну фазу перейшов цей бій! Обидва боксера йдуть в атаку, і один і другий чимало влучають!

Суддя відмінив нокдаун. Дуже рідко таке стається!

1-й раунд: Спокійний початок бою відбувався, Олександр провів декілька хороших двієчок, а потім українець перечепився і впав. Суддя чомусь почав відлік.

Бій розпочато!

Бійці на ринзі, от-от поєдинок розпочнеться.

Олександр Гвоздик виходить на ринг.

Артур Бетербієв виходить з підтрибунного приміщення.

Останні приготування відбуваються перед головним боєм.

Зовсім скоро відбудеться поєдинок Олександра Гвоздика.

Одноголосним рішенням Абдукахоров переміг. Рахунок записок: 99:91, 97:93, 98:92.

#PhotoOfTheFight ➡️ Unbeaten Welterweight Kudratillo Abdukakhorov earns an impressive Technical Decision victory over rugged vet Luis Collazo, after a cut to Collazo stopped the fight late. #BeterbievNail pic.twitter.com/6OCkjg51cn — Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019

Бій завершено. Травма отримана не в результаті двобою. Відбувається підрахунок записок на момент зупинки поєдинку.

В останньому раунді раунді поєдинку андеркарту Коллазо упав і не зміг відразу підвестися. Глибоке розсічення в нього.

Боєць UFC Дастін Пор'є також не пропускає наш івент.

Тайсон Ф'юрі присутній на сьогоднішньому шоу.

Тим часом Гвоздику тейпують руки преде боєм.

View this post on Instagram Getting ready, wrapping @alex_gvozdyk @toprank #gvozdykbeterviev #klimasmanagemet A post shared by Egis Klimas (@klimasmanagement) on Oct 18, 2019 at 6:40pm PDT

Зараз відбудеться останній поєдинок андеркарту, а далі ми побачимо двобій Гвоздик - Бетербієв.

Сьогодні у Олександра Гвоздика буде потужна підтримка.

Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) у ніч з 18 на 19 жовтня проведе бій проти росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). На кону стоятимуть пояси WBC і IBF.

Бій відбудеться 19 жовтня.

Орієнтовний початок не раніше 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою, починаючи з 4:45.

Також пряма трансляція поєдинку Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв онлайн буде доступна на нашому сайті.