Гвоздик - Бетербієв: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Усе! Гвоздик поступився Бетербієву! Росіянин тричі поклав у нокдаун українця.
9-й раунд: Бетербієв активізувався! Гвоздик пропустив купу ударів і ледь вистояв, стає боязно за українця.
8-й раунд: На зустрічних курсах діють бійці, все може завершитися в наступних раундах.
7-й раунд: Дуже рівний бій. Гвоздик провів серію точних ударів, але Бетербієв також наніс чимало ударів українцю.
6-й раунд: Потужний удар пропустили обидва бійці, а Гвоздик за декілька секунд до гонга опинився на колінах, але й тут нокдауну не було. Просто поклав руку на українця Бетербієв.
5-й раунд: Бетербієв знову активно почав, але Гвоздик гідно відповів. Досить спокійний раунд, але здалося, що українець був трохи активніший.
4-й раунд: За проханням Тедді Атласа Гвоздик намагається тримати дистанцію, але Бетербієв дуже активно діє. Має цей раунд піти в актив росіянину.
3-й раунд: На початку Гвоздик провів класну атаку з потужними ударами, але наприкінці ситуація в раунді трохи вирівнялася.
2-й раунд: Уже в активну фазу перейшов цей бій! Обидва боксера йдуть в атаку, і один і другий чимало влучають!
Суддя відмінив нокдаун. Дуже рідко таке стається!
1-й раунд: Спокійний початок бою відбувався, Олександр провів декілька хороших двієчок, а потім українець перечепився і впав. Суддя чомусь почав відлік.
Бій розпочато!
Бійці на ринзі, от-от поєдинок розпочнеться.
Олександр Гвоздик виходить на ринг.
Артур Бетербієв виходить з підтрибунного приміщення.
Останні приготування відбуваються перед головним боєм.
Зовсім скоро відбудеться поєдинок Олександра Гвоздика.
Одноголосним рішенням Абдукахоров переміг. Рахунок записок: 99:91, 97:93, 98:92.
#PhotoOfTheFight ➡️ Unbeaten Welterweight Kudratillo Abdukakhorov earns an impressive Technical Decision victory over rugged vet Luis Collazo, after a cut to Collazo stopped the fight late. #BeterbievNail pic.twitter.com/6OCkjg51cn— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
Бій завершено. Травма отримана не в результаті двобою. Відбувається підрахунок записок на момент зупинки поєдинку.
В останньому раунді раунді поєдинку андеркарту Коллазо упав і не зміг відразу підвестися. Глибоке розсічення в нього.
Боєць UFC Дастін Пор'є також не пропускає наш івент.
Here from the opening bell ... true fight fan!— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
Sup, @DustinPoirier? 💎💎💎 #BeterbievNail pic.twitter.com/Z7OIjGS9EX
Тайсон Ф'юрі присутній на сьогоднішньому шоу.
🗣 @Tyson_Fury is HYPED and wants your #BeterbievNail predictions!!— Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019
We’ll start ⤵️ pic.twitter.com/hlByVA3Lev
Тим часом Гвоздику тейпують руки преде боєм.
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Getting ready, wrapping @alex_gvozdyk @toprank #gvozdykbeterviev #klimasmanagemet
Зараз відбудеться останній поєдинок андеркарту, а далі ми побачимо двобій Гвоздик - Бетербієв.
Сьогодні у Олександра Гвоздика буде потужна підтримка.
Loma and Usyk are here! #BeterbievNail #boxing pic.twitter.com/AEVAIMwnF2— Raging Babe (@RagingBabe) October 18, 2019
Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) у ніч з 18 на 19 жовтня проведе бій проти росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). На кону стоятимуть пояси WBC і IBF.
Бій відбудеться 19 жовтня.
Орієнтовний початок не раніше 5:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою, починаючи з 4:45.
Також пряма трансляція поєдинку Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв онлайн буде доступна на нашому сайті.