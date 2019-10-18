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Гвоздик виявився легшим за Бетербієва

Сьогодні 10:36 96 0
Гвоздик виявився легшим за Бетербієва

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий бій у напівважкій вазі проти Артура Бетербієва.

  Актуально: Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція

Відбулася церемонія зважування напередодні бою. Гвоздик виявився трохи легшим за суперника: 79,06 кг проти 79,15 кг. Обидва вклалися в ліміт вагової категорії - 79,378 кг.

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