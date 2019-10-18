Джерело - Чемпіон.
В ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий бій у напівважкій вазі проти Артура Бетербієва.
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Відбулася церемонія зважування напередодні бою. Гвоздик виявився трохи легшим за суперника: 79,06 кг проти 79,15 кг. Обидва вклалися в ліміт вагової категорії - 79,378 кг.
😤😤😤— Top Rank Boxing (@trboxing) 17 October 2019
SEE YOU TOMORROW NIGHT FROM PHILLY#BeterbievNail | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/4XZYu1Xa5K