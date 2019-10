В ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий бій у напівважкій вазі проти Артура Бетербієва.

Актуально: Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція

Відбулася церемонія зважування напередодні бою. Гвоздик виявився трохи легшим за суперника: 79,06 кг проти 79,15 кг. Обидва вклалися в ліміт вагової категорії - 79,378 кг.

😤😤😤



SEE YOU TOMORROW NIGHT FROM PHILLY#BeterbievNail | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/4XZYu1Xa5K