Мій профіль
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Сьогодні 15:46 1117 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Сьогодні 15:19 3252 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Сьогодні 13:56 652
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Сьогодні 10:03 5043 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 9932 3
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 5026
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 15389 4
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 4645
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1306
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44972
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:38 Футбол Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків 248
20:22 Футбол Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо 404
20:07 Теніс Україна входить до топ-10 за середнім рейтингом найкращих тенісисток 177
19:50 Футбол Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020 892
19:34 Футбол Суркіс про конфлікт з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре 392
19:17 Футбол Рома домоглася скорочення дискваліфікації Фонсеки 437
19:01 Футбол Екс-гравець ПСЖ має намір судитися з клубом 231
18:49 Блог Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою 106
18:45 Футбол Павелко: Проти моєї команди майже два роки ведуться замовні кампанії 1022 4
18:31 Теніс Світоліна - Кудерметова: огляд матчу 199
18:16 Бокс Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав 836
17:52 Футбол Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів 619
17:44 Блог Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк 1437
17:34 Футбол У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією 1040 1
17:14 Теніс Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну 386
16:53 Хокей Чемпіон Румунії прибув до України 803
16:33 Футбол Самбрано заявив, що взимку хоче піти з Динамо 602
16:12 Футбол Красніков: Трансферна ціна гравців збірної України суттєво зросла 778
15:51 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька 848 3
15:46 Теніс Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві 1117 6
15:26 Футбол Каштру: Збірна України здобула чудову перемогу 1406
15:19 Футбол Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі 3252 1
15:10 Футбол Левченко про бійку Суркіса та Павелка: Україна країна відмінних боксерів 1794
14:52 Бокс Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер 316
14:38 Футбол Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші 576

Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав

Сьогодні 18:16 836 0
Українець згадав початок своєї кар'єри
Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав
#Гвоздик, #Атлас

Джерело - xsport.ua.

Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) до США приїхав не на готові умови.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube каналу Великий Куш.

"Я не приїхав в США на готові умови. Мене не чекали тренер по функціоналки, дієтолог, спаринг-партнери. Ти приїхав, тобі сказали, мовляв, йди розімнися, поспарінгуй, покачай прес, давай. Так було перші 3 місяці. Було досить цікаво і круто, ти був наданий сам собі. Притому в країні, де немає з ким поговорити. Твоїми друзями ставали книги та інтернет, ну і телефонні дзвінки додому.

Говорячи про тренера, Тедді Атлас - динозавр в своєму роді. Він багато разів робив вчинки, які показували, що його принципи набагато сильніше. Так було і з Майклом Муром, і з Майком Тайсоном. Просто заради принципу він позбавлявся мільйонів доларів. Хоча, ходи він інакше, ніхто б його не став докоряти. Це людина слова", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Усик підтримає Гвоздика під час бою з Бетербієвим.

Також, Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів.

Коментарі ()