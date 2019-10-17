Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав

Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) до США приїхав не на готові умови.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube каналу Великий Куш.

"Я не приїхав в США на готові умови. Мене не чекали тренер по функціоналки, дієтолог, спаринг-партнери. Ти приїхав, тобі сказали, мовляв, йди розімнися, поспарінгуй, покачай прес, давай. Так було перші 3 місяці. Було досить цікаво і круто, ти був наданий сам собі. Притому в країні, де немає з ким поговорити. Твоїми друзями ставали книги та інтернет, ну і телефонні дзвінки додому.

Говорячи про тренера, Тедді Атлас - динозавр в своєму роді. Він багато разів робив вчинки, які показували, що його принципи набагато сильніше. Так було і з Майклом Муром, і з Майком Тайсоном. Просто заради принципу він позбавлявся мільйонів доларів. Хоча, ходи він інакше, ніхто б його не став докоряти. Це людина слова", - сказав Гвоздик.