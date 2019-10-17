Українець та росіянин зійшлися у дуелі поглядів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 жовтня, у Філадельфії відбулася дуель поглядів перед поєдинком між українцем Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) та росіянином Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

Дуель поглядів відбулася в рамках прес-конференції перед боєм. Суперники були максимально зосереджені та неворохнули жодним м’язом на обличчі.

Поєдинок відбудеться у ніч із 18 на 19 жовтня.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.