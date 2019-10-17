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Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів

17.10.2019 12:37 1290 0
Українець та росіянин зійшлися у дуелі поглядів
Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів
#Гвоздик, #Бетербієв, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 жовтня, у Філадельфії відбулася дуель поглядів перед поєдинком між українцем Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) та росіянином Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

Дуель поглядів відбулася в рамках прес-конференції перед боєм. Суперники були максимально зосереджені та неворохнули жодним м’язом на обличчі.

Поєдинок відбудеться у ніч із 18 на 19 жовтня.

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