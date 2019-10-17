Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 жовтня, у Філадельфії відбулася дуель поглядів перед поєдинком між українцем Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) та росіянином Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).
Дуель поглядів відбулася в рамках прес-конференції перед боєм. Суперники були максимально зосереджені та неворохнули жодним м’язом на обличчі.
Поєдинок відбудеться у ніч із 18 на 19 жовтня.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.