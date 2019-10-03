Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) підтримає чемпіона WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) в бою проти володаря поясу IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО), який відбудеться 18 жовтня в Філадельфії.
"Великий бій скоро. Я особисто підтримаю свого друга", - написав Усик на свої сторінці в Instagram.
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Soon big battle, I will tal personally to support my friend🇺🇦🥊🥇
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