Візерспун: Ніхто не дає мені шансів на перемогу з Усиком

38-річний американський суперважковаговик Чез Візерспун (38-3, 29 КО) нічого не втрачає у майбутньому поєдинку з українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

Про це він заявив SecondsOut.

"Коли мені подзвонили щодо бою з Усиком, я був в тренажерному залі. Я запитав: Що, в цю суботу?. Мені відповіли: Так, в цю суботу. Я сказав: Окей, нехай це станеться.

Matchrrom все організували, класна робота. Мені стали дзвонити люди, питати: Ти що, б'єшся з Усиком? Я не знав. Я відповідав: Так, я б'юся з Усиком.

Перемога в поєдинку з ним виразно змінить моє життя. Мені нічого втрачати. А той, кому нема чого втрачати, дуже небезпечний.

Ніхто не дає мені шансів на перемогу. Але я вірю в себе, один удар може змінити все. На мене немає тиску, я буду робити те, що я роблю.

Я можу добре пробивати. Я не кажу, що я Майк Тайсон, але у мене є удар. Є різниця між крузервейт і суперважкою вагою. Коли я проводив перші бої в супертяжах після аматорської кар'єри в дивізіоні нижче, я відчував на рукавичках ту силу, що стояла за ударами.

Після них я думав: Чорт, це важко. Я важу більше ніж він, так що для Усика це буде в новинку", - сказав Візерспун.