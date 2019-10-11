Мій профіль
Україна - Литва: анонс і прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020
Вчора 22:00 1021
Україна - Литва: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:10 100
Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 09:33 2281
Ястремська - Кудерметова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Tianjin Open. LIVE
Сьогодні 09:32 1432
Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:46 1337
Румунія розгромила молодіжну збірну України
Вчора 22:45 2452
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
09.10.2019 21:35 572
Миколенко повернувся у склад збірної України
09.10.2019 21:05 741
Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів
09.10.2019 20:45 1070
Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
09.10.2019 06:14 4916
Навколо спорту
Блоги
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 743
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1258
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 573 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2185
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 967
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:17 Футбол Шахов не потрапив до заявки збірної України на матч з Литвою 2
10:56 Бокс Візерспун: Ніхто не дає мені шансів на перемогу з Усиком 207
10:39 Блог Соль кардинально змінив стиль 726
10:39 Футбол Нідерланди – Північна Ірландія 3:1. Огляд матчу 199
10:25 Хокей. УХЛ Білий Барс – Дніпро 2:3. Огляд матчу 123
10:10 Бокс Красюк: Варіант перенесення бою не розглядався 106
10:10 Футбол Україна - Литва: онлайн-трансляція 100
09:55 Пряма трансляція Усик - Візерспун: онлайн-трансляція. LIVE 158
09:54 Футбол Австрія – Ізраїль 3:1. Огляд матчу 200
09:40 Футбол Збірна Бельгії першою гарантувала собі місце на Євро-2020 487
09:33 Пряма трансляція Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 2281
09:32 Пряма трансляція Ястремська - Кудерметова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Tianjin Open. LIVE 1432
09:30 Блог Усик і Візерспун провели дуель поглядів 725
09:24 Футбол Словаччина – Уельс 1:1. Огляд матчу 166
09:09 Теніс Цуренко офіційно завершила сезон 304
08:55 Футбол Іноземні футболісти заявили про знущання із боку керівництва ФК Олімпік з Кропивницького 1138
08:41 Футбол Румунія U-21 — Україна U-21 3:0. Огляд матчу 780
08:24 Футзал Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів 453
08:10 Футбол Хорватія – Угорщина 3:0. Огляд матчу 381
10 Жовтня 2019
23:51 Бокс Спонгу загрожує кримінальна відповідальність 800
23:46 Футбол Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020 1337
23:31 Футбол Пиварич похвалив атаку Шахтаря 392
23:14 Бокс Красюк: Ми мали п’ять альтернативних суперників для Усика 423
22:55 Легка атлетика Бех-Романчук: Це був дивовижний сезон 250
22:45 Футбол Румунія розгромила молодіжну збірну України 2452

Візерспун: Ніхто не дає мені шансів на перемогу з Усиком

Сьогодні 10:56 207 0
Американець про наступний бій з українцем
Візерспун: Ніхто не дає мені шансів на перемогу з Усиком
#Візерспун, #Усик

Джерело - Tribuna.com.

38-річний американський суперважковаговик Чез Візерспун (38-3, 29 КО) нічого не втрачає у майбутньому поєдинку з українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

Про це він заявив SecondsOut.

"Коли мені подзвонили щодо бою з Усиком, я був в тренажерному залі. Я запитав: Що, в цю суботу?. Мені відповіли: Так, в цю суботу. Я сказав: Окей, нехай це станеться.

Matchrrom все організували, класна робота. Мені стали дзвонити люди, питати: Ти що, б'єшся з Усиком? Я не знав. Я відповідав: Так, я б'юся з Усиком.

Перемога в поєдинку з ним виразно змінить моє життя. Мені нічого втрачати. А той, кому нема чого втрачати, дуже небезпечний.

Ніхто не дає мені шансів на перемогу. Але я вірю в себе, один удар може змінити все. На мене немає тиску, я буду робити те, що я роблю.

Я можу добре пробивати. Я не кажу, що я Майк Тайсон, але у мене є удар. Є різниця між крузервейт і суперважкою вагою. Коли я проводив перші бої в супертяжах після аматорської кар'єри в дивізіоні нижче, я відчував на рукавичках ту силу, що стояла за ударами.

Після них я думав: Чорт, це важко. Я важу більше ніж він, так що для Усика це буде в новинку", - сказав Візерспун.

Бій Усик - Візерспун  відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. 

Коментарі ()