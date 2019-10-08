Росіянин погодився замінити Спонга у поєдинку з Усиком

Устінов готовий битися з українцем

42-річний російський cуперваговик Олександр Устінов (34-4, 25 КО) готовий замінити Тайрона Спонга у якості суперника для Олександра Усика.

Про це в інтерв'ю SPORTBOX.RU повідомив промоутер Володимир Хрюнов.

Спонг провалив допінг-тест напередодні поєдинку з українцем 12 жовтня в Чикаго і не зможе вийти на ринг. Нині ведуться переговори з боксерами, щоб знайти заміну Спонгу на бій з Усиком.

"Нам запропонували провести бій з Усиком, ми погодилися. Зараз обговорюємо деталі. Усик може зустрінеться з великими проблемами у зв'язку з габаритами Олександра. Устінов перебуває в чудовій формі", - сказав Хрюнов.

Останній поєдинок Устинов провів 24 липня проти українця Олександра Нестеренка, перемігши останнього нокаутом в 3-му раунді.