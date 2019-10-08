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Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест

Сьогодні 07:24 5100 0
Команда українця в пошуках нового суперника
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
#Гірн, #Спонг, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Тайрон Спонг (13-0, 12 КО), суперник українського супертяжа Олександра Усика (16-0-0, 12 КО), провалив допінг-тест.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн в Twitter.

"З нами зв'язалося VADA і повідомило, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Вони відправлені в атлетичну комісію штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", - написав Гірн.

У суботу, 12 жовтня, Усик повинен був зустрітися з Тайроном Спонг в Чикаго. Українець вже відправився туди разом зі своїм менеджером Егіс Клімас. Також стало відомо, що практично всі квитки вже розпродані.

Раніше, тренер Спонга назвав Усика найкращим боксером світу.

Нагадаємо, Спонг провів спаринг перед боєм з Усиком.

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