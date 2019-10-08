Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест

Команда українця в пошуках нового суперника

Джерело - Чемпіон.

Тайрон Спонг (13-0, 12 КО), суперник українського супертяжа Олександра Усика (16-0-0, 12 КО), провалив допінг-тест.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн в Twitter.

"З нами зв'язалося VADA і повідомило, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Вони відправлені в атлетичну комісію штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", - написав Гірн.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

У суботу, 12 жовтня, Усик повинен був зустрітися з Тайроном Спонг в Чикаго. Українець вже відправився туди разом зі своїм менеджером Егіс Клімас. Також стало відомо, що практично всі квитки вже розпродані.

Раніше, тренер Спонга назвав Усика найкращим боксером світу.

Нагадаємо, Спонг провів спаринг перед боєм з Усиком.