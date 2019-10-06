Промоутер Головкіна підтвердив, що він погано себе почував

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Геннадія Головкіна, підтвердив наявність проблем зі здоров'ям у боксера перед боєм з Сергієм Дерев'янченко.

Про це розповів журналіст Fight Hub Маркос Вільегас.

"Тільки що поговорив з Леффлером, він підтвердив те, що мені сказав Едді Хирн. GGG погано себе почував. Він захворів у понеділок або у вівторок. Це був нежить. Ніколи не думав про те, щоб знятися з бою", - сказав Вільегас.