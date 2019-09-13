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Ф'юрі: Я випив 2 літри пива за день до бою з Вайлдером

Сьогодні 17:47 379 0
Тайсон вживає пиво
Ф'юрі: Я випив 2 літри пива за день до бою з Вайлдером
#Ф'юрі, #Девісон

Джерело - Tribuna.com.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 KO) не відмовляє собі в пиві під час тренувальних таборів.

Про це Тайсон заявив Bad Left Hook.

"Я п'ю пиво, поки перебуваю у тренувальному таборі. Я випив чотири пінти пива (2,3 літра) перед боєм з Вайлдером, за ніч до бою. Воно не завдало мені ніякої шкоди. Бен [Девісон - тренер Ф'юрі], я брешу чи ні?" - запитав Тайсон.

Коли я побачив це, то сказав:" Що це за це річ?". А він: "Воно безалкогольне". Через два дні я дізнався, що це не так", - відповів Девісон.

"Я чоловік, мені 30 років, одинадцять з яких я був професіоналом і одружений, у мене п'ятеро дітей. Якщо я хочу трохи сраного пива, у мене воно буде. Якщо тіло чогось жадає, дайте йому це. Навіщо позбавляти себе всього, якщо йде тиждень бою?", - зазначив Тайсон.

Раніше, Спонг назвав Усика одним із найкращих боксерів світу.

Нагадаємо, що Ф’юрі впевнений у перемозі над Усиком.

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