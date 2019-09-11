Спонг: Усик - один з найкращих у світі

Джерело - Tribuna.com.
Український боксер Олександр Усик повинен стати справжнім жахом серед суперваговиків.
Про це Спонг зайвив Boxeo De Colombia.
"Це виклик. Усик - абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. Люди кажуть, що він найкращий боксер світу на даний момент. Він повинен стати справжнім жахом цієї ваги. Так що я готуюся привітати його тут.
Як тільки ми вийдемо на ринг, то залишимося тільки вдвох. Там не буде його команди, тільки я і він. І нам доведеться битися, що я і планую робити.
Для цього потрібно добре підготуватися. До кожного бою потрібно готуватися як найкраще. Потрібно бути готовим до всього. Усик - один з найкращих у світі. Запорука перемоги над ним - відмінна підготовка", - сказав Спонг.
Бій Усик - Спонг відбудеться 12 жовтня в Чикаго.
Раніше, Гірн зазначав, що Спонг є єдиним можливим суперником Усика.
Нагадаємо, що Ф’юрі впевнений у перемозі над Усиком.