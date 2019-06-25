Український боксер Олександр Усик - має рівень майстерності набагато більший за інших супертяжів у світі.

Про це заявив німецький промоутер Калле Зауерланд.

"Він не найбільший боксер-супертяж, якого я коли-небудь бачив, він не більше, ніж Вайлдер або Джошуа, але рівень його майстерності набагато вище, ніж у перерахованих раніше хлопців. Для мене Усик - боксер з найкрутішими навичками в світі прямо зараз. Його робота ніг, швидкість, координація - це риси прекрасного атлета", - заявив німець.