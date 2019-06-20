Усик поділився, як він тренує витривалість

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) готується до дебютного бою в суперважкому дивізіоні проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).
Український боксер опублікував знімки підготовки у своєму Instagram.
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На знімку Олександр тренує витривалість, катаючись на велосипеді.
Нагадаємо, бій Усик - Такам відбудеться у вересні, зараз же боксер відновлюється після отриманої на тренуванні травми.
Також, президент WBA заявив, що Усик легко зможе перебоксувати опонентів більше себе за розміром.
Джерело - Чемпіон.