Також Олександр покинув рейтинг у важкій вазі

WBО опублікувала свої оновлені рейтинги.

Про це повідомляє сайт організації.

Українець Олександр Усик очолив рейтинг організації у суперважкій вазі і покинув рейтинг у важкій вазі.

Віктор Постол увійшов у топ-15 у першій напівсередній вазі, зайнявши 12-е місце.

Арнольд Хегай також поліпшив свою позицію, піднявшись на 5-е місце у другій найлегшій вазі.

Оновлені позиції українців у рейтингу WBO:

- суперважка вагу: Олександр Усик - 1-й (-);

- середня вага: Сергій Дерев'янченко - 9-й (9-й);

- перша напівсередня вага: Віктор Постол - 12-й (-);

- легка вага: Денис Берінчик - 7-й (7-й);

- друга найлегша вага: Арнольд Хегай - 5-й (6-й).

Нагадаємо, бій Усика може відбутися в Києві.

Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.

Джерело - WBО.