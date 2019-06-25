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Усик очолив оновлений рейтинг WBO у суперважкій вазі

Сьогодні 18:56 625 0
Також Олександр покинув рейтинг у важкій вазі
Усик очолив оновлений рейтинг WBO у суперважкій вазі

WBО опублікувала свої оновлені рейтинги.

Про це повідомляє сайт організації.

Українець Олександр Усик очолив рейтинг організації у суперважкій вазі і покинув рейтинг у важкій вазі.

Віктор Постол увійшов у топ-15 у першій напівсередній вазі, зайнявши 12-е місце.

Арнольд Хегай також поліпшив свою позицію, піднявшись на 5-е місце у другій найлегшій вазі.

Оновлені позиції українців у рейтингу WBO:

- суперважка вагу: Олександр Усик - 1-й (-);

- середня вага: Сергій Дерев'янченко - 9-й (9-й);

- перша напівсередня вага: Віктор Постол - 12-й (-);

- легка вага: Денис Берінчик - 7-й (7-й);

- друга найлегша вага: Арнольд Хегай - 5-й (6-й).

Нагадаємо, бій Усика може відбутися в Києві.

Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.

Джерело - WBО.

#Усик, #WBO
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