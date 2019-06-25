WBО опублікувала свої оновлені рейтинги.
Про це повідомляє сайт організації.
Українець Олександр Усик очолив рейтинг організації у суперважкій вазі і покинув рейтинг у важкій вазі.
Віктор Постол увійшов у топ-15 у першій напівсередній вазі, зайнявши 12-е місце.
Арнольд Хегай також поліпшив свою позицію, піднявшись на 5-е місце у другій найлегшій вазі.
Оновлені позиції українців у рейтингу WBO:
- суперважка вагу: Олександр Усик - 1-й (-);
- середня вага: Сергій Дерев'янченко - 9-й (9-й);
- перша напівсередня вага: Віктор Постол - 12-й (-);
- легка вага: Денис Берінчик - 7-й (7-й);
- друга найлегша вага: Арнольд Хегай - 5-й (6-й).
Нагадаємо, бій Усика може відбутися в Києві.
Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.
Джерело - WBО.