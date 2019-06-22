Британський боксер Ділліан Вайт (25-1, 18 КО) розачарувався у поєдинку Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 KO) і німецького боксера Тома Шварца (24-0, 16 KO).
Про це він повідомив у своєму Твіттері.
Can’t believe I stayed to watch that joke of a fight @Tyson_Fury should be ashamed of self running away from me and fighting these chumps my mother would of Knockout Tom the bum in a round #GYPSYBUM #BUMCITY pic.twitter.com/ovwsr6OPhu— Dillian Whyte (@DillianWhyte) June 16, 2019
"Не можу повірити, що я вирішив подивитися цю пародію на бій. Тайсону Ф'юрі має бути соромно за те, що він тікає від мене і б'ється з цими бовдурами. Моя мати нокаутувала б цього бомжа Шварца за один раунд", - написав Вайт.
Нагадаємо, Ф'юрі легко здолав Шварца.
Нещодавно Вайт образив самого Ф'юрі.
Джерело - Чемпіон.