Британський боксер Ділліан Вайт (25-1, 18 КО) розачарувався у поєдинку Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 KO) і німецького боксера Тома Шварца (24-0, 16 KO).

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

"Не можу повірити, що я вирішив подивитися цю пародію на бій. Тайсону Ф'юрі має бути соромно за те, що він тікає від мене і б'ється з цими бовдурами. Моя мати нокаутувала б цього бомжа Шварца за один раунд", - написав Вайт.