Британський боксер Ділліан Вайт (25-1, 18 КО) розачарувався у поєдинку Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 KO) і німецького боксера Тома Шварца (24-0, 16 KO).

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

Can’t believe I stayed to watch that joke of a fight @Tyson_Fury should be ashamed of self running away from me and fighting these chumps my mother would of Knockout Tom the bum in a round #GYPSYBUM #BUMCITY pic.twitter.com/ovwsr6OPhu