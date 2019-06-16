Уайт унизил экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри

Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі (28-0-1, 19 КО) провів жартівливий бій із німецьким боксером Томом Шварцом (24-0, 16 КО) у Лас-Вегасі.

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт (25-1, 18 КО), повідомляє Boxing Scene.

"Не можу повірити, що прокинувся заради жартівливого бою Ф'юрі. Тайсону має бути соромно перед самим собою. Він втік від мене і побився з цим йолопом.

Моя мама нокаутувала б Шварца за один раунд. Ф'юрі - Циганський бомж", – заявив Вайт.