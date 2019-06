Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) познущався над своїм суперником Томом Шварцом (24-0, 16 КО).

Для перемоги екс-чемпіону світу Тайсон Ф’юрі вистачило два раунди. На початку бою активнішим був німецький боксер Том Шварц, який намагався працювати першим номером, але майже не попадав по британцю.

У другому раунді Ф’юрі відправив Шварца у нокдаун, після якого німець піднявся, але вже не ухилявся від ударів противника. В результаті рефері зупинив бій.

Поразка стала для Шварца першою в кар’єрі.

Tyson Fury slips & slides away from the attack from Tom Schwarz before getting the stoppage pic.twitter.com/2xsxJsbb6P