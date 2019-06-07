Роган: Джошуа був нокаутований до поєдинку. Саме тому він був обережним

Відомий спортивний коментатор підтвердив чутки про нокаут Джошуа у спарингу

Екс-чемпіона Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) таки нокаутували на спарингу, саме цим можна пояснити його дивні рішення під час бою проти Руїса.

Про це розповів відомий американський спортивний коментатор Джо Роган в інтерв'ю BJPENN.COM.

"Моє добре та надійне джерело повідомило мені, що Джошуа був нокаутований на спарингу за тиждень до бою. Можливо він отримав струс за тиждень до бою. Він виглядав дуже погано і був вразливий. Напевно тому він був обережний під час бою, тому що не встиг відновитися після нокауту. У нього був якийсь скляний погляд. У нього на обличчі було написано, що з ним явно не все гаразд. Тим більше це його перший виступ в Америці. Він відчував величезний тиск і міг просто перегоріти", - сказав Роган.

Нагадаємо, новоспечений чемпіон в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 21 КО) переміг Джошуа технічним нокаутом в 7 раунді.

Зараз сторони обговорюють умови реваншу, і місце його проведення.

Джерело - BJPENN.COM.