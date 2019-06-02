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Я повернусь – Джошуа хоче реваншу із Руїсом

Сьогодні 10:00 695 0
Я повернусь – Джошуа хоче реваншу із Руїсом

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести матч-реванш із американцем Енді Руїсом.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я вперше був в по-справжньому в важкому бою. У бою з Кличком я просто втомився, він дуже приземлений боксер.

Вони не можуть боксувати зі мною, тому вони просто шукають великі удари, тому я просто повинен попрацювати над тим, щоб стати трохи сильніше на своїй базі. Вітаю першого в історії мексиканського чемпіона в суперважкій вазі.

Я повинен отримати реванш. Це ризик, на який ми підемо, але ми виправимося. Поки Руїс чемпіон. Просто пам'ятайте про це, зараз він чемпіон. Я повернуся", - розповів екс-чемпіон.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, Усик повернеться на ринг у вересні.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Джошуа, #Руїс, #Бокс
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