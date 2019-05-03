Ф'юрі: Кличко думав, що бій зі мною - рутинний захист титулу

Володимир Кличко недооцінив Тайсона Ф'юрі перед їх поєдинком.

Такою думкою поділився сам британський екс-чемпіон світу.

"У мене був рекорд 24-0, коли я переміг Кличко. Мені говорили, що у мене не буде шансів проти нього.

У бою зі Шварцом я не буду допускати тієї ж помилки, яка була у Кличка. Він думав, що це просто рутинний захист титулу", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport Boxing.