Ф'юрі: Кличко думав, що бій зі мною - рутинний захист титулу

Володимир Кличко недооцінив Тайсона Ф'юрі перед їх поєдинком.
Такою думкою поділився сам британський екс-чемпіон світу.
"У мене був рекорд 24-0, коли я переміг Кличко. Мені говорили, що у мене не буде шансів проти нього.
У бою зі Шварцом я не буду допускати тієї ж помилки, яка була у Кличка. Він думав, що це просто рутинний захист титулу", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport Boxing.
Бій зі Шварцом відбудеться 15 червня.
Нагадаємо, що Гірн підтвердив наявність переговорів із Кличком.
Раніше була інформація, що DAZN запропонував Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.
Джерело - Bad Left Hook.