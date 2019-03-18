Кличкові пропонують 80 млн за три бої

Стрімінгова платформа DAZN сформувала для Володимира Кличка нову пропозицію щодо повернення в ринг.

Про це повідомляє Sport Arena.

DAZN як і раніше пропонує українському боксеру контракт на три бої, за умовами якого гарантований гонорар українця складе 80 мільйонів доларів (понад 2 мільярди гривень). Нагадаємо, в попередній пропозиції гарантований гонорар Володимира становив 40 мільйонів доларів.

В іншому запропонований контракт залишається без змін. Перший бій - проти боксера, який входить в ТОП-10 світових рейтингів, в Німеччині. Далі два бої на стадіоні Уемблі проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Згідно з умовами контракту, додатково Володимир матиме відсоток з продажу телеправ і квитків.

При цьому, DAZN просить Володимира визначитися до кінця березня, оскільки в іншому випадку буде проблематично організувати три бої за певний період. Попередньо планувалися, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Нагадаємо, Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття. Також повідомлялося, що Кличко провів переговори з Вайтом.

Джерело - sportarena.