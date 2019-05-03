Гірн підтвердив наявність переговорів з Кличком, щодо його повернення

Стрімінгова платформа DAZN Едді Хирн проводила переговори з екс-чемпіоном світу в суперважкій вазі Володимиром Кличком.

Факт переговорів підтвердив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що він обмірковує повернення. Нічого конкретного не відбувається в даний момент. DAZN говорив з ним. Ми хотіли б, щоб він повернувся. Мені подобається Кличко. Я думаю, що він і зараз чудовий, але будемо дивитися", - сказав Гірн в інтерв'ю iFL TV.

Раніше була інформація, що DAZN запропонував Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.

В останній раз Володимир виходив в ринг в квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Сам Джошуа не проти повторного поєдинку з Володимиром.

Джерело - The Sun.