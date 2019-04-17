Залиш свій пояс - у Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка

Відомий промоутер Володимир Хрюнов зажадав від українського чемпіона Василя Ломаченка проведення поєдинку проти його підопічного Романа Андрєєва або залишити один з поясів.

Про це сказав сам росіянин.

"Зараз займаюся тим, що наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Василем Ломаченко. Досить Василю займатися фантазією – Майкі Гарсія… Роман Андрєєв з минулого літа – обов'язковий претендент на поєдинок за версією WBO. Василю, ось ти або залиш цей пояс, щоб ми його з кимось іншим розіграли, або негайно зустрінься з Романом. Зараз йде напружена полеміка з WBO і командою Василя Ломаченка", – заявив Хрюнов.

Як повідомлялось раніше, боксер Василь Ломаченко отримав пошкодження в нещодавньому поєдинку проти британця Ентоні Кролли.

Нагадаємо, в поєдинку Ломаченко-Кролла перемогу отримав український боксер.

Джерело - korupciya.