Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу

Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі захистив два чемпіонські титули проти зазіхань британця Ентоні Кролли.
Для українця це був другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також він вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.
Уже в третьому раунді Ломаченко відправив у нокдаун і почав святкувати перемогу, та суддя дозволив британцю продовжити поєдинок. Та не на довго.
Українець нокаутував суперника у четвертому раунді. Кролла не піднявся навіть після відрахунку рефері.
Актуально: Ломаченко - Кролла: відео бою
🥊📸 #LomaCrolla @GEICO Photo of the Fight 📸 🥊 pic.twitter.com/oww1w1taab— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.
Джерело - Чемпіон.