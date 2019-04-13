Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу

Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі захистив два чемпіонські титули проти зазіхань британця Ентоні Кролли.

Для українця це був другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також він вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.

Уже в третьому раунді Ломаченко відправив у нокдаун і почав святкувати перемогу, та суддя дозволив британцю продовжити поєдинок. Та не на довго.

Українець нокаутував суперника у четвертому раунді. Кролла не піднявся навіть після відрахунку рефері.

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Джерело - Чемпіон.