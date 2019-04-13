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Ломаченко показав свою зламану руку

Сьогодні 11:55 Valeriy Ruchka 601 0
Ломаченко показав свою зламану руку

Український чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко під час того, як відправляв в нокаут британського боксера Ентоні Кроллу зламав праву руку.

 Актуально: Удар Ломаченка який став фатальним для Кролли 

"Я зламав руку, коли нокаутував його. Ви знаєте, тут нічого хорошого немає, завтра я поїду в лікарню і ми вирішимо щось, але те, що вона зламана - це 100%.

Скільки буде потрібно на відновлення? Шість або вісім тижнів, подивимося. Я вже не можу дочекатися свого повернення ", - сказав Ломаченко

 

 

Джерело - Чемпіон.

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#Ломаченко, #Кролла
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