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Арум: Кролла та Ломаченко покажуть видовищний бій

Сьогодні 19:42 198 0
Промоутер очікує на крутий бій
Арум: Кролла та Ломаченко покажуть видовищний бій

Ентоні Кролла змусить Василя Ломаченка попрацювати в ринзі, але все одно програє.

Так вважає голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ломаченко — великий технар у світі боксу, якого я бачив з часів Мухаммеда Алі. В ті часи, коли Алі бився з Брайаном Лондоном, Генрі Купером і Карлом Мільденбергером, його техніка просто була поза конкуренцією. Те ж саме і з Ломаченко. У техніці йому рівних немає.

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Мені подобається бій Ломаченко — Кролла. Але тільки з однієї причини. Британець — хлопець сміливий, змусить Ломаченко попрацювати. Уболівальникам належить побачити крутий бій. Але, чесно кажучи, я не бачу в цьому поєдинку інтриги — переможе Ломаченко. Хоча, якщо зовсім чесно, я не бачу нікого, хто б міг дати йому бій в легкій вазі", - заявив Арум.

Бій Ломаченка — Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. Це буде обов'язковий захист українця.

Нагадаємо, Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм.

Тим часом став відомий гонорар суперника українця.

Джерело - Xsport.

#Арум, #Ломаченко, #Кролла
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