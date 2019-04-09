Зірковий український борець Жан Беленюк показав, як буде виглядати бій Василя Ломаченка проти британця Ентоні Кролли.
"Зразковий відеорозклад на бій Ломаченко-Кролла. Упевнений, Кролла буде виглядати так само безглуздо, як я в цьому ролику. Тільки не сміятися, поки в цій темі мало розуміюся. Успіхів, Василь Ломаченко", - підписав свій пост Беленюк.
Нагадаємо, що Усик і Беленюк потролили виробників позашляховиків.
Раніше Беленюк провів тренування з фанатом.
Джерело - Чемпіон.
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