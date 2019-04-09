Зірковий український борець Жан Беленюк показав, як буде виглядати бій Василя Ломаченка проти британця Ентоні Кролли.

"Зразковий відеорозклад на бій Ломаченко-Кролла. Упевнений, Кролла буде виглядати так само безглуздо, як я в цьому ролику. Тільки не сміятися, поки в цій темі мало розуміюся. Успіхів, Василь Ломаченко", - підписав свій пост Беленюк.

Нагадаємо, що Усик і Беленюк потролили виробників позашляховиків.

Раніше Беленюк провів тренування з фанатом.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua