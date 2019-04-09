Суперник Ломаченка отримає рекордний гонорар за бій з українцем

Британець тримає кругленьку суму

Гонорар Ентоні Кролли за бій проти Василя Ломаченка складе мільйон доларів.

Бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітні на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що в професійному боксі гонорар не залежить від результату поєдинку, так як контракт на бій підписується задовго до проведення боксерського вечора.

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Як повідомлялося раніше, гонорар Ломаченка в чемпіонському бою складе понад 2 млн доларів.

Також відомо, що Олександр Гвоздик особисто підтримає Ломаченка в Лос-Анджелесі.

Джерело - СпортАрена.