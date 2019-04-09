Ломаченко вийде на бій проти Кролли в унікальному халаті

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко вийде в ринг до Ентоні Кролли в особливому халаті.
Про це повідомив промоутер українця Боб Арум.
"Зверніть увагу, в якому халаті Ломаченко буде виходити до рингу на бій проти Ентоні Кролли. В історії боксу не було ще нічого подібного", - цитує Арума Allboxing.
Як повідомлялося раніше, гонорар Ломаченка в чемпіонському бою складе понад 2 млн доларів.
Також відомо, що Олександр Гвоздик особисто підтримає Ломаченка в Лос-Анджелесі.
Джерело - isport.ua.