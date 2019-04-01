Бріггс: Наша вага стає цікавіше, коли приходять такі як Усик

Олександр Усик має цікаві перспективи при переході в хевівейт.

Про це повідомив колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс.

"Джошуа - технічний, молодий хлопець. Він провів вже 22 бої. Воював з такими суперниками, як Такам і Повєткін. У нас є гігант Ф'юрі - циганський король, який довів, що є лінійним чемпіоном світу. Він вийшов з депресії, піднявся, щоб по-справжньому побити чемпіона WBC Вайлдера, у якого вбивчий удар".

"Розставити цих трьох по силі. Вайлдер - третій, Ф'юрі - другий і Джошуа - перший. Наш вага вже дуже цікава і стає краще, коли приходять Усик та інші", - сказав Бріггс.