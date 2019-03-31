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Гвоздик назвав наступного суперника

Сьогодні 10:44 354 0
Українець анонсував наступний бій
Гвоздик назвав наступного суперника

Українець Олександр Гвоздик, який захистив титул WBC в напівважкій вазі, назвав наступного суперника.

За словами боксера, його наступним боєм стане захист титулу проти Маркуса Брауна. Гвоздик, при цьому зазначив, що точних планів своїх промоутерів поки не знає.

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"Я максимально налаштовувався на сьогоднішнього опонента, тому такі розмови не велися. Наскільки я знаю, наступним має бути обов'язковий захист проти Маркуса Брауна. Якщо промоутери зможуть домовитися про уніфікацію, то буде уніфікація. Поки я планів не знаю. Зараз відпочину, а потім буду розмовляти з тренерами, промоутерами і менеджерами", - заявив Гвоздик.

Нагадаємо, раніше Гвоздик заявив, що Нгумбу приїхав відбувати номер.

Джерело - Інтер.

#Гвоздик, #Нгумбу, #Браун
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