Український боксер Олександр Гвоздик здобув впевнену перемогу над французом Дуду Нгумбу.

Про тріумф українець розповів.

"Не знаю, що насправді сталося, не був у його шкурі. Але можу точно сказати, що я не побачив, що там щось серйозне сталося. Особисто я не розумію, що сталося. Можливо, хлопець просто приїхав відбути номер.

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Звичайно, прикро, хотілося, щоб це було трохи інакше, провести більше раундів, побоксувати. Тим паче за цей час нічого не вдалося показати, тому що це був тільки початок бою. Була якась нервовість, тільки почала проходити, як бій вже і закінчився", - заявив Гвоздик.