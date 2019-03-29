Росіянин буде відновлений у статусі суперчемпіона WBA

Російський боксер Денис Лебедєв може бути відновлений у статусі чемпіона світу за версією WBA Super у важкій вазі.

Про це повідомляє World Of Boxing Promotions.

За словами менеджера росіянина Вадіма Корнілова ймовірність цього дуже висока:

"Остаточного підтвердження від WBA ще немає, але швидше за все Дєніс Лєбєдєв повернеться в статус чемпіона, і вже влітку цього року Дєніс проведе свій бій у Росії або в Англії.

Лєбєдєв готовий зустрітися з Околі в Англії цього літа. Також Лєбєдєв розглядає можливість захисту титулу "суперчемпіона", - сказав Корнілов.