Росіянин буде відновлений у статусі суперчемпіона WBA

Російський боксер Денис Лебедєв може бути відновлений у статусі чемпіона світу за версією WBA Super у важкій вазі.
Про це повідомляє World Of Boxing Promotions.
За словами менеджера росіянина Вадіма Корнілова ймовірність цього дуже висока:
"Остаточного підтвердження від WBA ще немає, але швидше за все Дєніс Лєбєдєв повернеться в статус чемпіона, і вже влітку цього року Дєніс проведе свій бій у Росії або в Англії.
Лєбєдєв готовий зустрітися з Околі в Англії цього літа. Також Лєбєдєв розглядає можливість захисту титулу "суперчемпіона", - сказав Корнілов.
Нагадаємо, титулом WBA володів українець Олександр Усик, який напередодні оголосив про перехід суперважку вагу.
Джерело - World Of Boxing Promotions.