Керівництво WBA опублікувало офіційну заяву про скасування промоутерських торгів щодо бою Олександр Усик — Денис Лебедєв.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
27 березня українець Олександр Усик відправив листа в WBA, в якому заявив про бажання виступати в суперважкій ваговій категорії. Перехід в надважкий дивізіон тягне за собою відмову від пояса WBA у важкій вазі.
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Через призму нових обставин, які стосуються кар'єри Усика, комісія закрила раніше анонсовані промоутерські торги щодо можливого поєдинку Олександра проти росіянина Дениса Лебедєва.
Усик збирається дебютувати в суперважкій вазі в травні цього року.
Напередодні з'явилася інформація, що бій Усика з Такамом узгоджений.
Джерело - WBA.