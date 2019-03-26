Американець готовий битися з будь-ким

Чемпіон світу IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс просить промоутерів організувати йому бій з Терренсом Кроуфордом.

Про це повідомляє BoxingScene

"Я готовий вийти в ринг з будь-ким. Зі мною хоче битися Портер? Я тільки за. Бій з тим же Турманом виглядає привабливим. Але ось найскладніший поєдинок для організації буде з Терренсом Кроуфордом", - сказав Спенс.

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"Я не знаю, як влаштувати такий бій. Це вже нехай промоутери домовляються між собою. Немає нічого неможливого. Зустріч Пакьяо з Мейвезером відбулася, і наш бій, думаю, теж відбудеться", - підсумував боксер.

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Джерело - 24boxing.com..