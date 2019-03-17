Гарсія безвольно програв Спенсу

Яскравий бій не вдався

Чемпіон світу за версією IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс провів легкий захист титулу проти Майкі Гарсії.

З перших раундів Спенс домінував у ринзі. Натомість Гарсія дуже довго включався в бій, а його швидкий джеб був повністю нейтралізований.

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Гарсія витримав потужні атаки чемпіона і вистояв усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Спенсу (120:107 і двічі по 120:108).

Нагадаємо, Гарсія виграв дуель поглядів. Натомість букмекери не вірили у перемогу Гарсії у двобої.

Джерело - Чемпіон.