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Гарсія безвольно програв Спенсу

Сьогодні 09:13 533 0
Яскравий бій не вдався
Гарсія безвольно програв Спенсу

Чемпіон світу за версією IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс провів легкий захист титулу проти Майкі Гарсії.

З перших раундів Спенс домінував у ринзі. Натомість Гарсія дуже довго включався в бій, а його швидкий джеб був повністю нейтралізований.

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 Гарсія витримав потужні атаки чемпіона і вистояв усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Спенсу (120:107 і двічі по 120:108).

 Нагадаємо, Гарсія виграв дуель поглядів. Натомість букмекери не вірили у перемогу Гарсії у двобої.

Джерело - Чемпіон.

#Гарсія, #Спенс, #бокс
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