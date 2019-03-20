Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів

Українські чемпіони продовжують надихати людей по всьому світу

Американський шанувальник українського боксера Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО) присвятив унікальну картину нашому спортсмену, створену з цвяхів і ниток.

Своїм шедевром він уже поділився на персональній сторінці в Інстаграм.

Відзначимо, що раніше цей же талановитий художник зробив подібні портрети і для інших українських боксерів: Олександра Усика (16-0, 12 КО) і Василя Ломаченка (12-1,9 КО).

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня у Філадельфії на 2300 Arena Гвоздик проведе перший захист свого титулу. Суперником українця буде 37-річний француз з конголезьким корінням Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Нагадаємо, що Гвоздник розпочав останній тиждень спарингів перед боєм.

Раніше Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec.

Джерело - Чемпіон.

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